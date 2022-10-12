İzmir'de kreş yakınında silahlı saldırı: 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde kreş yakınında kaldırımda yürüyen şahıslara bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 5490/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba ziyaretine giden 3-4 kişi, kaldırımda yürüdükleri esnada hızla sokağa giren bir otomobil içerisinden tabancayla ateş açıldı. Çok sayıda çocuğun bulunduğu kreş yakınında gerçekleşen saldırıda, M.N.B. göğsünden yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Kanlar içerisinde yere yığılan M.N.B., yakınları tarafından otomobille vakit kaybetmeden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı

Öte yandan tarafların akraba oldukları ve aralarında husumet bulundukları ileri sürülürken, kiralık olduğu belirlenen otomobille hızla olay yerinden kaçan şüpheliler U.K., M.B., V.Ç., ve Y.E.B.'yi yakalama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.