İzmir'de küle dönen 8 katlı sitede hasar tespit çalışmaları başlıyor

İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan yangın 7 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan 8 katlı ve 40 daireli sitede hasar tespit çalışmalarının hafta içinde yapılacağı öğrenildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloktan oluşan Folkart Sitesi'nin 8 katlı ve 40 daireli bloğunda 27 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, site sakinleri binayı hızla tahliye etmişti. 6 kişinin dumandan etkilendiği, 1 kişinin de hafif şekilde yaralandığı yangında can kaybı yaşanmazken, yangın 28 Nisan sabahı saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Lüks sitede bugün itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebine dair araştırmaları devam etti. İtfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcının da sitede inceleme yaparak, soruşturmayı tamamlayacağı ifade edildi. Daha sonra da itfaiye ekipleri dairelerdeki hasar tespit çalışmalarına başlayacak.