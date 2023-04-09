İzmir'de kumar operasyonu

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde düzenlenen kumar operasyonunda, 58 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 235 bin 190 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde bulunan umuma açık işletmelerde kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları ile Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonda 58 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 235 bin 190 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheli İ.A. hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahsın adli işlemleri devam ediyor.