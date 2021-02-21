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İzmir'de kumar oynanan iş yerine baskın

İzmir’in Aliağa ilçesinde kumar oynanan iş yerine yapılan baskında, 6 kişiye kumar oynamaktan 8 bin 16 TL para cezası kesildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kumar oynanan iş yerine yapılan baskında, 6 kişiye kumar oynamaktan 8 bin 16 TL para cezası kesildi.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan 13 kişiden 6'sına kumar oynamak suçundan toplamda 8 bin 16 TL idari para cezası uygularken, 11 kişi hakkında ise maske takmamaktan tutanak tanzim etti. Olayla ilgili 2 kişi hakkında da kumar oynanması için yer temin etmek suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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