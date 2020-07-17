İzmir'de kumar oynayan 48 kişiye ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynayan 48 kişiye idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede tombala oynandığı tespit etti Ekipler işletmeciliğini M.B. isimli şahsın yaptığı umuma açık kafeteryada yaptıkları kontrollerde, 48 kişiye kumar oynamak, kapalı alanda sigara içmek ve sosyal mesafeye uymamaktan idari yaptırım uyguladı.

İşletme sahibi M.B., çalışanlar E.K. ve O.T. isimli şahıslar hakkında da Kumar Oynatmak için Yer ve İmkan Sağlamak suçundan soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tombala oynamada kullanılan 3 farklı materyale el koydu.