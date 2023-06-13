İzmir'de kumarhane baskını

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından kumar oynatılan bir işletmeye yapılan operasyonda 49 kişiye suçüstü yapılırken toplamda 198 bin 695 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda Bornova ilçesi Beşyol Mahallesinde bulunan umuma açık işletmede kumar oynatıldığına dair bilgi elde etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları istikâmetinde, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 49 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplamda 198 bin 695 TL idari para cezası uygulanırken, işletme mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu. Şüpheli İ.A. hakkında ise ‘Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak' ve ‘Mühür Bozma' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.