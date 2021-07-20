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İzmir'de Kurban Bayramı namazı tedbirlerle kılındı

İzmir’de vatandaşlar Kurban Bayramı sabahında bayram namazını eda etmek için camilere akın etti.

İzmir'de vatandaşlar Kurban Bayramı sabahında bayram namazını eda etmek için camilere akın etti. Bayram namazında saf tutan vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uydu.


Kurban Bayramı nedeniyle halk bayram namazı kılmak camilere akın ederken, Bornova ilçesinde bulunan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde de vatandaşlar bir araya geldi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami içinde ve avluda saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldı. Caminin tamamen dolması nedeniyle çok sayıda vatandaş cami avlusuna serdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.


Bayram namazının kılınmasının ardından teşrik tekbirleri eşliğinde dualar edildi. Bayram hutbesinde Kurban Bayramı'nın önemi ve paylaşma konusunda bilgilendirme yapıldı.

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