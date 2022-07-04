İzmir'de kurban kesim fiyatları açıklandı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kurban kesim fiyatlarını açıkladı.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, kurban kesim fiyatlarının belirlendiğini ifade ederek, kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odasının girişimiyle, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini söyledi.

Berk, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin 600 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin 200 liradan yapılacağını bildirdi. Berk, bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kurbanlık kesiminin 400 TL, küçükbaş kurbanlık kesiminin 150 TL olacağını açıkladı. Vatandaşları, kurbanlıklarını belgesi olmayan korsan kasaplara kestirmemeleri konusunda uyaran Başkan Berk, “Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli. Kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak, kıyma çekimi yapılmasının et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren onaylı iş yerleri tarafından yapılması gerekiyor. Kıymalık çekimi için tercih edilen iş yerlerinde bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir" dedi.