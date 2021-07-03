İzmir'de kurban pazarı hareketliliği

İzmir Buca'da bulunan kurban pazarında, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Bin 200 kiloluk 'Paşa' isimli dana 33 binden satışa sunulurken, havaların sıcak olması nedeniyle bunalan hayvanlar suyla serinletiliyor.

Kurban Bayramı'na sayılır günler kala İzmir'in Buca ilçesindeki Kaynaklar kurban pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle satıcıları tarafından sık sık suyla serinletiliyor. Kaynaklar'daki kurban pazarının maskotu ise 'Paşa' isimli dana oldu. Bin 200 kiloluk Paşa'ya, 33 bin TL fiyat biçildi.

Hava sıcaklığı hayvanları etkiledi

Aydın'dan İzmir'e hayvan satmaya gelen Muammer Yorgun, “Pazar açılalı bir hafta oldu. İşler iyi gidiyor. Sabit müşterilerimiz var. Her sene bizden alıyorlar. Burada 55 hayvanımız var. Yarısını sattık. Bereketli bir dönem olacağını düşünüyoruz. Pazardaki en büyük hayvan Paşa. Canlı hali bin 200 kilo geldi. 33 bine satacağız. Birkaç kişi sordu, akşam bir daha gelecekler. Havalar çok sıcak olduğu için vatandaşlar geç saatte geliyor. Hayvanlar da sıcaktan etkilediği için suyla serinletiyoruz” dedi.

Erzurum'dan gelen Mehdi Duman ise “25 hayvan getirdim. 10 tanesini sattım. İnşallah bereketli bir dönem olacak. Satışlar iyi gidiyor ancak biz Erzurum'dan geldiğimiz için sıcaklık bizi de hayvanlarımızı da etkiledi. Hayvanları suyla serinletmeye çalışıyoruz” diye konuştu. 50 büyükbaş, 300 de küçükbaş hayvanı Muş'tan İzmir'e getiren Güven Akın da, “İşler biraz durgun gidiyor. İzmir çok sıcak. Hayvanları buraya getirirken zorlandık. Burada da onları suyla yıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Paşa güzel ama pahalı”

Kurban pazarında kurbanlık bakmaya gelen Saadettin Çaprak, “5 kişi dana bakmaya geldik. 15-16 bin liralık kurbanlık almak istiyoruz. Buradaki hayvanlar güzeli büyük ama bütçemizi aşıyor. Paşa güzel bir hayvan ama çok pahalı olduğu için bütçemize göre bir hayvan bakacağız” derken, İsmet Üzabraci ise “Ben emekliyim. Çok yüksek fiyata kurbanlık alamam. En fazla 2 bin 500-3 bin civarı para ayırabilirim. Bütçeme göre kurbanlık alacağım” sözlerine yer verdi.