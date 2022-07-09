İzmir'de kurbanlık fiyatları bayram günü düştü

İzmir'de kurbanlık hayvan almak için bayram gününü bekleyen vatandaşlar, besicilerin ellerinde kalan son kurbanlıkları satın aldı. Kurbanlık fiyatlarında yaklaşık bin lirayı bulan düşüşler göze çarptı.

İzmir'de Kurban Bayramı dolayısıyla kurban ibadetini yerine getiren bazı vatandaşlar, fiyatlardaki düşüş sebebiyle bayram gününü bekledi. Bayram gününün gelmesiyle birlikte kurbanlık hayvan fiyatlarında hayvanların büyüklüğüne göre yaklaşık bin liralık düşüş olduğu belirtildi. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent semtindeki kurban pazarında vatandaşlar daha uygun fiyata kurbanlık alırken, küçükbaş hayvan satan besiciler de son kurbanlıklarını elden çıkardı. İlk günler yaklaşık 3 bin-4 bin lira arasında satılan küçükbaş hayvanların fiyatı bayramın gelmesiyle birlikte 2 bin ile 3 bin lira arasında satılmaya başlandı. Satışlardan memnun olduğunu söyleyen besicilerin birçoğu tüm hayvanlarını satarak, çadırlarını toplayıp memleketlerine dönmek için hazır olduklarını belirtti.

"Satamadığımız hayvanları biraz daha düşük fiyata veriyoruz"

Afyonkarahisar'dan İzmir'e kurbanlık hayvanları satmak için gelen besicilerden Mustafa Çeker, son kalan hayvanları daha makul fiyata ellerinden çıkardıklarını belirtti. Çeker, "Bayramdan 10 gün önce geldik buraya. Bugünkü fiyatlar biraz daha düşük. Satamadığımız hayvanları biraz daha düşük fiyata veriyoruz. Küçükbaş hayvanlarımız var, 4 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar artabiliyor fiyatları. Daha da düşüş olmaz ama fiyatlarda. Satışlarımız da güzeldi bu bayram" dedi.

Konya Beyşehir'den gelen besici Hasan Kaleli ise, "360 tane hayvan getirdik, elhamdülillah neredeyse hepsini sattık. Güzel geçti bu bayram. Bayramda satamadığımız hayvanları daha uygun fiyata veriyoruz ama onun da nedeni cüsse olarak küçük hayvanların kalması. Şimdi arabayı ayarladık, çadırımızı toplayıp memleketimize gideceğiz" diye konuştu.

"Özellikle bugünü seçtik"

Kurbanlık hayvan satın alan Remzi Cambaz adlı vatandaş, kurbanlık fiyatlarının daha düşük olmasından dolayı özellikle bayram gününü seçtiklerini söyledi. Cambaz, "Fiyatlarda düşme olduğu için kurbanlık satın almada özellikle bugünü seçtik. Fiyatlar da makul, gayet güzel. 2 bin 600 liraya satın aldım. Mesela dün satın alsam 3 bin 500 liraydı" açıklamasında bulundu.