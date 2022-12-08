İzmir'de kurusıkıdan tabanca yapan 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkıdan tabanca yapan 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, kurusıkı tabancaların teknik özelliklerinin değiştirilerek ateşli silah haline getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda adresleri belirlenen H.D. ve A.D. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi. İkamette ve dükkanlarda yapılan aramalarda, 1 adet sürgü ve namlu kısmı kesik tabanca ve şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet dedektör, 21 adet tabanca fişeği, 14 adet tabanca fişeği ve kuru sıkı tabanca çevrilmede kullanılan 19 adet parça ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan operasyonla yakalanan H.D. ve A.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.