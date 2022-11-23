İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de kuvvetli sağanak etkili oluyor

İzmir genelinde sağanak yağış etkili olurken, Kordon boyu ve bir çok caddede su birikintileri oluştu.

Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İzmir genelinde yağış etkili oluyor. Etkisini zaman zaman artıran yağışın nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Kordon boyu, Eşrefpaşa Caddesi, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde oluşan su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, yağmura yakalanan yayalar da güçlük yaşadı.



Su birikintilerinin olduğu yerlerde belediye ekipleri müdahaleye başladı.

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