İzmir'de kuvvetli sağanak etkili oluyor

Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İzmir genelinde yağış etkili oluyor. Etkisini zaman zaman artıran yağışın nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Kordon boyu, Eşrefpaşa Caddesi, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde oluşan su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, yağmura yakalanan yayalar da güçlük yaşadı.

Su birikintilerinin olduğu yerlerde belediye ekipleri müdahaleye başladı.