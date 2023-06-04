İzmir'de LGS heyecanı başladı

İZMİR (İHA) – Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav, saat 09.30 itibariyle başladı. Öğrenciler sınıflarda, veliler ise okul bahçelerinde ter döktü.

İzmir'de öğrenciler aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde LGS'ye girecekleri okullara geldi. Okul girişinde bekleyen öğrenciler, tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı. İzmir il genelinde 53 bin 958 öğrenci, 652 okulda ve 3 bin 792 salonda ter döktü. Öğrencilerin velileri ise okul önlerinde çocuklarının çıkmasını heyecanla beklemeye başladı. Bazı aileler kamp sandalyeleriyle çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav saat 12.50'de sona erecek.

Veliler daha heyecanlı

Gastronomi ya da moda tasarım okumak istediğini belirten İrem Su, "Dönemin başından beri sınava hazırlanıyorum. Dershanede ve okulda deneme çözerken hiç stresli olmuyordu ama şu an çok stres yapıyorum. Umarım sınava girince bu stresim geçer” diye konuştu.

Sınava evde çalıştığını söyleyen Rahime Varol adlı öğrenci ise stresi olmadığını ama sınava dakikalar kala heyecanın arttığını dile getirdi. Heyecanlı olduğunu ifade eden anne Dila Avşar ise, “1 yıldır çok çalışıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Umarım tüm çocuklar bu emeklerinin karşılığını alır. Heyecanla burada sınav çıkışını bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Okulun önüne kamp sandalyeleri kuran baba Halil Haykır, "Okulda, evde ve dershanedeki başarılarını inşallah bu sınavda da alırız. İnşallah iyi liselere gider, iyi yerlere gelir. Oğlumu içeri bırakırken o benden daha sakindi. Ben ondan daha heyecanlıyım” dedi.