İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de LGS, TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilere toplu ulaşım jesti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS ile gelecek hafta sonu düzenlenecek TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilere toplu ulaşımın ücretsiz olması kararı aldı.

Gençler, sınava giriş belgelerini göstererek tüm toplu ulaşım araçlarına binebilecek.


İzmir'de 20 Haziran Cumartesi, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri yapılacak LGS, TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlılığı saatleri arasında toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.


Korona virüsü süreci de dikkate alınarak ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinin sefer sıklıkları artırıldı. Ani yoğunlukların hızla giderilmesi amacıyla tüm bölgelerde yedek araçlarında hazır tutulacağı öğrenildi.



Metro ve Tramvay


İzmir Metrosu, 06.00-06.30 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-10.00 ve 12.30-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir; 10.00-12.30 aralığında 15 dakikada bir sefer yapacak.


Konak Tramvayı, 06.00-10.00 ve 12.30-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 10.00-12.30 aralığında 15 dakikada bir sefer yapacak.


Karşıyaka Tramvayı, 06.00-10.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir; 10.00-12.30 aralığında 15 dakikada bir; 12.30-20.00 aralığında ise 8 dakikada bir sefer yapacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN trenleri ile İZDENİZ gemileri normal sefer programlarına devam edecek. İhtiyaç olması ihtimaline karşı iki yedek gemi sefere hazır tutulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.