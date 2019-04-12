İzmir'de Lidyalılara ait tarihi eserler ele geçirildi

İzmir'de Lidya dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ve sikkenin de bulunduğu bin 262 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltı alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bin 262 tarihi eser ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadelesi Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin yurt dışında irtibatta oldukları kişiler aracılığıyla Türkiye'deki tarihi eserleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığını belirleyerek harekete geçti. Uzun süre yapılan teknik takip sonucu zanlıların ev ve iş yerlerine operasyon düzenlenirken, polis M.K, H.Ö ve Ö.Y'yi gözaltına aldı.

Lidya uygarlığına tarihi paralar

Ekiplerin yaptığı aramada bin 262 parça tarihi esere el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadelesi Şubesi ekiplerinin ele geçirdiği eserler arasında Arkaik, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait eserlerin yanı sıra Lidya uygarlığına ait çok nadir bulunan sikkeler de yer alıyor.

Mutfak çekmecelerine ve sigara paketlerine saklamışlar

Şüphelilerin polise yakalanmamak için bazı tarihi eserleri mutfak çekmecelerine, tarihi paraları sigara paketlerinin içine sakladığı görüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.