İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de lise öğrencileri yılın yorgunluğunu festivalle attı

İzmir Namık Kemal Lisesi öğrencileri, iki gün süren festivalle tüm yılın yorgunluğunu eğlenerek attı.


İzmir Namık Kemal Lisesi öğrencileri, iki gün boyunca düzenlenen festivale katıldı. Radikal Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda düzenlenen programda öğrenciler, iki gün boyunca süren festivalle tüm yılın yorgunluğunu attı. İlk gün okulun geleneksel hale gelen su balonu eğlencesine katılan öğrenciler, ikinci gün ise Rock festivaliyle doyasıya eğlendi.


“Öğrencilerim bir buçuk yıl süren pandemi sonrasında 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde birçok zorluklar başardılar” diyen İzmir Namık Kemal Lisesi Okul Müdürü Mustafa Hilmi Dişbudak, “Sonuçta bu süreç öğrencilerimi bedenen ve ruhen çok yordu. Öğrencilerimiz döneminin sonuna geldiğimizde bu yorgunluklarını müzik eşliğinde attılar” dedi.

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