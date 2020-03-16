İzmir'de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde lokalde gürültü yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs polise teslim oldu.

Olay, 14 Mart gecesi saat 23.30 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 1637/17. Sokak'ta bulunan bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadıkları sırada Burhan Bahar'ın gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı Şahin O. buna tepki gösterdi. Çıkan kavgada Bahar, Şahin O.'yu darp etti. Yaşanan olayın ardından lokali terk eden Şahin O., bir süre sonra geri dönerek tabanca Bahar'a ateş etti. Burhan Bahar kanlar içerisinde yere yığılırken, Şahin O. hızla çıkarak kayıplara karıştı. Lokaldeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaçan Şahin O., dün gece saatlerinde polise teslim oldu. Teslim olan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.