İzmir'de makilik alanda korkutan yangın

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Tire'ye bağlı Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Işıklar Mahallesi içinde, okul binasına yakın bir noktada başlayan yangın bir anda büyüdü. Kuru otların tutuşmasıyla makilik alana sıçrayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, kısa süre içinde bölgeye ulaşarak yangını müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangın sonrası ekipler soğutma çalışmaları da yaptı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.