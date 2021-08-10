İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Yangın henüz belirlenemeyen nedenle ilçeye bağlı Yanıkköy mevkiinde bulunan makilik alanda meydana geldi. İhbarın ardından alevlere havadan ve karadan müdahale başlatılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 2 arazözün bölgeye intikal ettirildiği öğrenildi.


Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.