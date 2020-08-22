İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesinde, makilik alanda yangın çıkarken, ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesindeki çalılık ve makilik alanda henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale etmeye başladı. Rüzgarın, ekiplerin işini zorlaştırdığı öğrenildi.