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İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm makilik ve otluk alan kül oldu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm makilik ve otluk alan kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Nemrut Sanayi Bölgesi'ndeki Ege Gübre Limanı civarında bulunan makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iki itfaiye ekibi ile Menemen Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, 10 yer ekibi ve 1 su tankeriyle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, yaklaşık 20 dönüm makilik ve otluk alan kül oldu.

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