İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve 4 dozerle de karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.