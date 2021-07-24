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İzmir'de makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Menemen ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın saat 11.00 sıralarında Menemen ilçesine bağlı Süleymanlı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 arazöz ve 2 helikopter ile müdahale etti.


Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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