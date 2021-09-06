İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de makilik yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Torbalı ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, çok sayıda ekibin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, çok sayıda ekibin müdahalesi ile kontrol altına alındı.


Yangın, saat 17.40 sıralarında Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda çıktı. İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale ekibi, 1 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle kontrol altına almanın güç olduğu yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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