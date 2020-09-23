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İzmir'de marangoz atölyesinde korkutan yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, saat 21.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4184/2 Sokakta bulunan bir marangoz atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı atölyeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki katlı binanın üst katındaki 9-suntaların bulunduğu noktada çıkan yangın, etkisini daha da artırmadan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.


Öte yandan, alevlerin yandaki iş yerlerine sıçramadan söndürülmesi olası facianın önüne geçti. Yangında atölye büyük zarar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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