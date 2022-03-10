İzmir'de marketlerde yağ denetimi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki marketlerde, başta 5 litrelik yağ olmak üzere ürünlerle ilgili çok yönlü denetim gerçekleştirildi.

Kemalpaşa ilçesinde bulunan marketlerde, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı'nın öncülüğünde çeşitli kurumlardan personelin katılımıyla çok yönlü denetim gerçekleştirildi. Denetime, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Çakar, Şehit Mustafa Yavuz Polis Merkezi Amiri Komiser İlhan Tatar, Belediye Zabıta Amiri Vedat Uşak katıldı. Yapılan denetimde raflarda özellikle beş litrelik yağ ve diğer bulunan veya bulunmayan ürünler ile depolar kontrol edilirken, raf fiyatı ve kasa fiyatı denetimi, son kullanma tarihi denetimi gibi bir çok konuda incelemeler gerçekleştirildi.

Kaymakam Musa Sarı, yapılan denetimde işini gerektiği gibi yapan esnafın her zaman yanlarında olduklarını ifade ederken suistimal tespit edilen olursa da görevlerinin gereğini yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Kaymakam Sarı, denetime katılan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederken denetimin ilçe merkezinde tüm marketler ve depolarda devam edeceğini de ifade etti.