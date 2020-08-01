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İzmir'de Menderes'in ardından Bornova'da da yangın çıktı

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Bornova’da da makilik alanda yangın çıktı.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Bornova'da da makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahaleleri sürüyor.


Menderes ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz, 3 dozer yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görüldü.


Öte yandan Bornova ilçesi Homeros Vadisi yakınlarında da henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.


2 ayrı noktada çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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