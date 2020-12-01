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İzmir'de mesai saatlerine korona virüs ayarı

İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren tüm kamu kurumlarında mesai; sabah 10.

İzmir'de korona virüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren tüm kamu kurumlarında mesai; sabah 10.00-12.30, öğle 13.00-16.00 arası olacak şekilde belirlendi.


İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “02.12.2020 tarihinden itibaren özel durumları itibariyle istisnalar hariç tüm kamu kurumlarında mesai; sabah 10.00-12.30, öğle 13.00-16.00 arası olacak şekilde belirlenmiştir” yazdı.

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