İzmir'de mesai saatlerine korona virüs ayarı

İzmir'de korona virüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren tüm kamu kurumlarında mesai; sabah 10.00-12.30, öğle 13.00-16.00 arası olacak şekilde belirlendi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “02.12.2020 tarihinden itibaren özel durumları itibariyle istisnalar hariç tüm kamu kurumlarında mesai; sabah 10.00-12.30, öğle 13.00-16.00 arası olacak şekilde belirlenmiştir” yazdı.