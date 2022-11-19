İzmir'de metrekareye 15 kilogram yağış düştü

İzmir'de 79 günlük hasreti sona erdiren yağış, kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Sağanak yağmur nedeniyle bazı caddeler ve sokaklar göle dönerken, dün kentte metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.

Metrekareye 15 kilogram yağış

Öte yandan, Meteoroloji 2'inci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün sağanak yağışın etkili olduğu İzmir'de metrekareye ortalama 15 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi. Lodosla birlikte etkili olacak yağışın cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi, pazartesi itibarıyla bölgenin yeni yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.