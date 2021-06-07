İzmir'de mevsimlik tarım işçilerine korona virüs aşısı başladı

İzmir il genelinde çalışan mevsimlik tarım işçilerine yönelik, İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen program doğrultusunda aşı çalışması yürütülüyor. Bu doğrultuda tarlalarda ve seralarda çalışan mevsimlik tarım işçilerine, bulundukları yerlerde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı uygulaması gerçekleşiyor.

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kenti ziyaret ederek, mobil aşılama ekipleri ile birlikte Kovid-19 aşı çalışmalarına katıldı. Sağlık Müdürü ziyaretinde sağlık çalışanlarından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, aşılanan vatandaşlarla sohbet etti. Op.Dr. Öztop yaptığı açıklamada, “Mevsimlik tarım işçilerinin koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere her türlü sağlık problemleri mobil sağlık ekiplerimiz tarafından sağlanıyor. Ayrıca aşı sırası gelen, 50 yaş üstü tarım işçilerimizin de Kovid-19 aşısını bulundukları çadır kente yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım işçileri ise ekiplerin çadırlarına kadar gelip aşı yapmalarından duydukları memnuniyeti belirttiler.

İzmir‘de mevsimlik işçilerin belirlenen program dâhilinde aşılanmaya devam edeceği belirtildi.