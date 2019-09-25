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İzmir'de 'Milli Mücadele' sergisi

Millî Mücadelenin 100.

yılı dolayısıyla Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan 'İlk Adımdan Kuruluşa' Milli Mücadele Karma Sergisi, İzmir'de ziyarete açıldı.


19 Mayıs 1919'da başlayan ve İzmir'in kurtuluşuna kadar geçen süreci doğru güvenilir bilgi ve belgelerle anlatmayı amaçlayan 'İlk Adımdan Kuruluşa' Milli Mücadele Sergisi Kültürpark Sanat Galerisinde İzmirlilerle buluştu. Açılışa Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, İzmir Samsunlu İşadamları Derneği (İZSAİADER) Başkanı Kemal Sümer, iş adamları, öğrenci ve veliler katıldı. Vali Yardımcısı Barış Demirtaş'ın açılış konuşması sonrası kurdele kesilerek sergi ziyarete açıldı.



100 yıllık gelinlik


Sergide en dikkat çeken parça Kastamonulu Şerife Bacı'nın akrabasına ait olduğu öne sürülen gelinlik oldu. Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğünce koruma altında olan gelinlik, ziyaretçilerin beğenisini topladı.



"8 Ülkede 63 eser'


Yurt içinde yurt dışında 8 ülkede açılacak 63 eserden oluşan “İlk Adımdan Kuruluşa” Karma Resim Sergisinde Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, SAMFAD yerel sanatçılar tarafından yapılan eserler yer alıyor. Paris ve Berlin'de açılan sergi, ekim, kasım ve aralık aylarında Belçika, Birleşik Krallık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Hollanda, Almanya, Kosova, Makedonya ve Bulgaristan, yurt içinde ise İzmir, Diyarbakır, Sivas, Erzurum, Ankara, Kahramanmaraş ve Gazitantep'te vatandaşlarla buluşacak.

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