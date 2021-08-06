İzmir'de milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince bir depo ve tıra düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira değerinde 12 milyon 310 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ve 100 bin içi doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün önceden belirlenen bir depo ve tıra yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde; 12 milyon 310 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ve 100 bin içi doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Makaron ve sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğu öğrenilirken, operasyon kapsamında ise 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.