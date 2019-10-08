İzmir'de minibüs tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Buca yol ayrımına yakın bir noktada meydana geldi. İddiaya göre, Bornova yönünden Buca istikametine gitmekte olan Hasan D. yönetimindeki 35 AJ 6607 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette seyir halinde olan Rahim B. idaresindeki 35 NH 987 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, sürücüsü ise aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için kaza yerine 110 AKS ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, minibüste sıkışan sürücü Hasan D.'yi bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralı Hasan D., sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Hasan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tır sürücüsü Rahim B'nin ifadesine başvurdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.