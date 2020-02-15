İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de minibüse çarparak takla atan otomobil sürücüsü öldü

İzmir’in Çiğli ilçesinde park halindeki minibüse çarparak takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeki minibüse çarparak takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.


Kaza, gece saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Viran (21) idaresindeki 35 AIC 436 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 S 01788 plakalı minibüse çarptı, minibüs de önündeki bir başka park halindeki 35 DAK 09 plakalı otomobile çarptı. Yaşanılan kaza sonrası Viran'ın kullandığı otomobil takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Viran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.


Öte yandan, yapılan incelemelerin ardından Viran'ın cansız bedeni olay yerine çağırılan cenaze aracı ile İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine götürülürken, otomobil de çekici vasıtasıyla kaza bölgesinden kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.