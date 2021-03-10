İzmir'de Miraç Kandili idrak edildi

İzmir'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Bilal Saygılı Camii Ve Külliyesi başta olmak üzere camileri pandemi tedbirlerine riayet ederek doldurdu.

İzmir'in Bornova ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde düzenlenen programa, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Programda, vatandaşların korona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlenirken, camii içerisine kısıtlı sayıda vatandaşın alınmasından dolayı çok sayıda vatandaş da camii avlusunda namaz kılıp dualarını etti.

Kandil dolayısıyla camii avlusunda vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulunulurken, vatandaşlar kentte bulunan diğer camilerde de düzenlenen programlara katıldı.