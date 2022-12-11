İzmir'de mobilya atölyesinde korkutan yangın

İzmir'in Torbalı ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 03.20 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Sazyolu Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yağın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.