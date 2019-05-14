İzmir'de mobilya atölyesinde yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, yangın hasara yol açtı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi'nde 5821 sokakta bulunan 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.