İzmir'de "Moda Devrimi" sergisi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ve İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İzmir'deki Moda Devrimi sergisinin açılış törenini yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin, 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan etmesinin ardından EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği, sürdürülebilirlik ile ilgili başarılı örnekleri ve projelerini İzmirlilerle buluşturmak için harekete geçti. Sürdürülebilirlik temalı Moda Devrimiergisi; Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon Birliği, İsveç Konsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve İsveç Enstitüsü iş birliğinde IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında sunulan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Moda Devrimi Sergisinde konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, "Çevre kirliliği artması ve bu sorunlardan kaynaklı tüketici talep ve tercihlerinin değişmesi sektörün özellikle globalde sürdürülebilirlik konusundaki bilincinin artmasına sebep oldu. Sektörümüzün sürdürülebilirlik, sorumlu moda ile ilgili yapılacak çalışmalarında ön saflarda yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu sene Ege İhracatçı Birlikleri olarak; 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettik. Bu bilinçle yıl içerisinde çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sürdürülebilir bir geleceğe yönelik giysiler konusunda büyük gelişmeler gösteren İsveç moda endüstrisi, sürdürülebilir ve döngüsel iş modellerine geçişin doğal olduğu kadar gerekli görüldüğünü vurgulayan Burak Sertbaş, "Moda endüstrisindeki araştırma, inovasyon ve disiplinlerarası iş birlikleri, dünyanın geri kalanı için örnek teşkil edebilecek bir zemin hazırlamaktadır. Bizler de İzmir'deki sektör paydaşlarının ve tüketicilerin bu konudaki farkındalığını arttırmak için İsveç Enstitüsü, İZFAŞ ve Ege İhracatçı Birlikleri olarak güçlerimizi birleştirdik ve daha önce dünyada birçok şehirde gerçekleşen Moda Devrimi sergisini İzmir'de sergilemeye karar verdik. İsveç Enstitüsü tarafından kürate edilen Moda Devrimi sergisi araştırmacılar ve sürdürülebilir moda uzmanlarının desteği ile moda endüstrisinin yüz yüze olduğu en büyük çevresel zorlukları vurguluyor. İsveç'in bu zorluklar karşısındaki çözümlerini gösteren sergide hepimiz ilham alarak, sürdürülebilir moda hakkında daha fazla ipucu ve yenilikçi çözümler keşfedebiliriz. Daha önce dünyada birçok ülkede gerçekleşen serginin ilk kez Türkiye'de İzmir'de yapılması bizim için gurur vericidir" diye konuştu.

Açılışa katılan İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson da, Türkiye ile İsveç arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu söyleyerek, bunun büyük bölümünün tekstil ürünlerini içerdiğini belirtti. Moda Devrimi sergisinin Türkiye'de ilk defa düzenlendiğini söyleyen Ericson, şöyle devam etti:

"Modadaki sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla hazırlanan bu sergi İsveç Enstitüsünde araştırmacılar ve moda uzmanları tarafından hazırlandı. ‘Moda Devrimi' küresel tekstil endüstrisinin karşılaştığı büyük zorlukları ortaya koyarak, sürdürülebilir modanın oluşması yolunda ortaya atılabilecek çözümleri içeriyor. Çevre ve iklim konusunda tekstil endüstrisinin olarak rol oynayarak, topluma katkıda bulunmak istediğini ortaya koyuyor."