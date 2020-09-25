İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı

İzmir’in Menemen ilçesinde, şüphelendikleri şahısları takibe alan jandarma ekipleri, 2 motosiklet hırsızını suçüstü yakaladı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, şüphelendikleri şahısları takibe alan jandarma ekipleri, 2 motosiklet hırsızını suçüstü yakaladı.


İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, Menemen ilçesine bağlı Yıldırım mahallesinde şüphelendikleri 2 şahsı takibe aldı. Ekipler, A.E.K. (17) ve O.S. (17) isimli şahısların düz kontak yöntemiyle iki adet motosiklet çaldıklarını tespit etti. Şüpheli şahıslar takibin ardından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli 2 şahsın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.