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İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucuyla meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mert Barut (29) ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucuyla meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mert Barut (29) ağır yaralandı.


Kaza, saat 05.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Konak Alt Geçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak istikametinden Balçova istikametine seyir halinde olan ve Mert Barut'un idaresindeki 34 T 7303 plakalı motosiklet, yolda park halinde bulunan 34 DT 2975 plakalı otomobile arkada çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mert Barut ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Mert Barut ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Barut'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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