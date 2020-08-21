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İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, gece yarısı Yalı Mahallesi su iskelesi mevkiinde meydana geldi. Ali Hıdır Coşkun (26) idaresindeki 35 AOE 550 plakalı motosiklet, Plajlar istikametinden ilçe merkezi istikametine giderken su iskele mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosiklet sürücüsü Ali Hıdır Coşkun ve motosiklette yolcu olarak giden S.G yaralandı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Ali Hıdır Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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