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İzmir'de mühürlenen çay ocağına kumar baskını: 50 kişi yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde daha önce kumar oynandığı için mühürlenen çay ocağına baskın düzenleyen ekipler 50 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde daha önce kumar oynandığı için mühürlenen çay ocağına baskın düzenleyen ekipler 50 kişiyi kumar oynarken yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Yazıbaşı Mahallesi'nde kumar oynandığı için daha önce kapısı mühürlenen binaya İzmir İl Jandarma Komutanlığı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir operasyon daha yapıldı. Yapılan kontrollerde mühürlerin bozulmuş olduğu ve çay ocağının içerisinde kumar (tombala) oynandığı tespit edildi. Binada kumar oynadığı tespit edilen 50 kişiye, kumar oynamak ve tütün mamülleri kullanmaktan idari yaptırım uygulanırken kumar oynanmasına ortam sağlayan iş yeri sahibi M.B. hakkında da adli işlem yapıldı. Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çay ocağı ise operasyonun ardından yeniden mühürlendi.



Daha önce 3 kez mühürlenmiş


Öte yandan kumar oynandığı için mühürlenen söz konusu çay ocağının en son 28 Şubat tarihinde olmak üzere, geçmiş tarihlerde 3 kez mühürlendiği öğrenildi.

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