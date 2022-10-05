İzmir'de mülk sahipleri 25 yıldır arsalarından geçen yola tel çit çektirdiler

İzmir Bornova'da 25 yıldır 30 hektarlık arazilerinin 370 metrekaresinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesince haksız bir şekilde yol ve kaldırım olarak işgal edilmesini mahkeme kararıyla tespit ettiren mülk sahipleri 8 metrelik yolun 5 buçuk metresine tel çit çektirildi. Konuyla ilgili acıkmaya yapan Av. Ömer Talha Oğan, “Ne İzmir Büyükşehir Belediyesi ne de Bornova Belediyesi parselimizi kullanmak için müvekkillerimizden muvafakat almamıştır. Bu eylem hukuka ve mülkiyet hakkına açık bir şekilde aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

Olay, Egemenlik Mahallesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi karşısında bulunan Aydınlık Caddesi'nde meydana geldi. 25 yıldır 30 hektarlık arazilerinin mahkeme kararıyla tespit ettirdikleri 370 metrekaresinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesince haksız bir şekilde yol ve kaldırım olarak işgal edildiği gerekçesiyle mülk sahiplerince dün akşam saatlerinde 8 metrelik yolun 5 buçuk metresine tel çit çektirildi.

“370 metrekarelik bir alan plan tadilatı yapılmayarak kamulaştırılmıştır”

Müvekkilimize ait parselinde içerisinde yer aldığı yaklaşık olarak 30 hektarlık alanın plan tadilatları maalesef kanuna ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde yapılmıştır diyen Av. Ömer Talha Oğan, “Planın uygulanabilirliği yoktur. Zira İmar Kanunu'nun 18.maddesi uyarınca imar uygulamasına giren bir parselden en fazla yüzde 45 oranında DOP (düzenleme ortaklık payı) kesintisi yapılabilir. Müvekkillerimizin de parselinin bulunduğu bu 30 hektarlık alanın mevcut durumdaki imar planları uygulandığı takdirde yaklaşık yüzde 60 oranında bir DOP oranı çıkmaktadır. Birincisi bölgeyi ilgilendiren bir plan sorunudur. İkinci ise müvekkillerimizin parsellerine Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan yola fiili olarak el atılmış durumdadır. Mahkeme kararıyla tespit ettirdiğimiz yaklaşık 370 metrekarelik bir alan Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesince herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmeyerek ve herhangi bir şekilde plan tadilatı yapılmayarak kamulaştırılmıştır” dedi.

“25 yıldır çözülemeyen bir durumla karşı karşıyayız”

25 seneden bu yana çözülmeyen bir durumla karşı karşıya olduklarının altını çizen Oğan, “Bu konuyla alakalı olarak gerek Bornova Belediyesi gerekse de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hem müvekkillerimiz hem de şahsımızın çeşitli temasları olmuştur. Ancak herhangi bir somut adım gerçekleştirmediler. Burada bu zamana kadar plan tadilatları gerçekleşmediği için müvekkillerimiz Anayasanın Mülkiyet Hakkına dayalı olarak parsel sınırlarını kapatma kararı aldılar. Planın uygulanabilir olmamasından dolayı müvekkillerimizin parseli işgal altında. Burada yüzde 60 zayiat oranının aşağıya indirilmesi için 30 hektarlık alanın plan tadilatına sokulması gerekmektedir. Plan tadilatına sokulmazsa yaklaşık olarak 30 hektarlık alanın yaklaşık yüzde 15'i kamulaştırmaya tabii tutulacaktır” ifadelerini kullandı.

“Tüm gayemiz bölge halkının imar sorununun çözülmesi”

30 hektarlık alanın yüzde 15'inin kamulaştırılmasının yaklaşık bir milyar üç yüz elli milyon liraya mâl olacağını belirten Oğan, “Bu bedelin büyüklüğünü belediye bünyesinde yatırım bazlı tahayyül etmek istersek; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda yapımına başladığı Narlıdere Metrosu'nun yapım maliyeti bir milyar 27 milyon TL olup, söz konusu alandaki plan tadilatı yapılmaması neticesinde yapılacak olan kamulaştırma işlemi bu metro yatırımından tam 323 Milyon lira daha fazla bir bedel etmektedir. Bu bedel neden 30 hektarlık bir alanının yüzde 15'inin kamulaştırılması için kullanılsın. Bu bedel belediyenin bütçesinde kalsın, belediyenin yatırımlarına kullanılsın. Tüm gayemiz bölge halkının imar sorununun çözülmesi ve bölge halkının çarpık kentleşmeden kurtularak hem kendi parsellerindeki ihlallerin önlenmesi hem de Ayakkabıcılar Sitesi gibi İzmir'in en işlek yerlerinden bir tanesinde maalesef görmüş olduğumuz tablolarla karşılaşılmasının son bulması” diye konuştu.

Trafikte uzun kuyruklar oluştu

Öte yandan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye gelen polis ekiplerince sıkışan trafikte araç sürücülerine yönlendirmelerde bulunulurken, sıkışan trafikte zaman zaman bazı sürücüler korna çalarak olaya tepki gösterdi. Uzun araç kuyruğunun olduğu bölgede özellikle esnaflar olayın biran önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor.