İzmir'de müze ve ören yerlerini 2 milyon 800 bin kişi ziyaret etti

Tarihi ve turistik yerleriyle turizm alanında Türkiye'nin en çok tercih edilen illerinden olan İzmir'de müze ve ören yerlerine ziyarete gelenlerde büyük bir artış gözlendi. İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2019 Ocak-Kasım ayı arası müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısını 2 milyon 860 bin 730 olarak açıkladı.

İzmir'deki müze ve ören yerleri 2019 yılında ziyaretçi akınına uğradı. 2019 yılında İzmir'deki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 2 milyon 860 bin 730 olarak açıklanırken 2017 ve 2018 yılına kıyasla büyük bir artışın olduğu gözlemlendi. Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2017'de 1 milyon 595 bin 494, 2018'de ise 2 milyon 461 bin 574 olarak açıklanmıştı.

İzmir'de 2019 yılında en çok ziyaret edilen müzelerde başı Atatürk Müzesi çekti. 152 bin 126 kişi olarak açıklanan sayı yine geçmiş yıllara kıyasla artış gösterdi. Ziyaretçi sayısında Atatürk Müzesi'ni 124 bin 614 ziyaretçiyle Çeşme Müzesi ve 100 bin 902 ziyaretçiyle Efes Müzesi izledi. Müzelerin ziyaretçi sayısı 2018 yılına kıyasla yüzde 17,1 arttı.

2019 yılında en çok ziyaret edilen ören yerlerinde ilk sıra yine UNESCO kenti Efes'in oldu. 1 milyon 733 bin 55 kişinin ziyaret ettiği Efes, adeta turist akınına uğradı. Efes'i 190 bin 185 ziyaretçiyle Akropol Ören Yeri takip ederken, St. Jean Ören Yeri 154 bin 452 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Ören yerlerinin ziyaretçi sayısında da yine yüzde 16'lık mutlu eden bir artış gözlendi.

İzmir iline ait müzelerin gelirleri 2018 yılına kıyasla yüzde 102'lik rekor bir artış sağladı. En çok gelir sağlayan müze 1 milyon 437 bin 739 TL ile Çeşme Müzesi olurken, Efes Müzesi de 1 milyon 352 bin 688 TL ile ülke turizmine katkı sağladı. Ören yerlerinde ise 2018 yılına kıyasla yüzde 54,4 gelir artışı gözlendi. Efes Ören Yeri 30 milyon 212 bin 985 TL geliri ile ülke turizmine büyük bir gelir sağladı. Efes Ören Yeri'ni 2 milyon 669 bin 865 TL ile Akropol Ören Yeri ve 1 milyon 410 bin 585 TL ile St. Jean Ören Yeri takip etti.