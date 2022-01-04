İzmir'de narkotik polisi, uyuşturucu tacirini evinde yakaladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Ovakent Mahallesi'nde K.C. adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.C.'yi evinde yakalayarak gözaltına alırken, evde yapılan aramada 650 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.