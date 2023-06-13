İzmir'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

İzmir'de 5 ilçede eş zamanlı, helikopter ve özel harekat destekli düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 45 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik dev çalışma yürüttü. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 5 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel,1 helikopter ve 8 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile gerçekleşen operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 49 kilo 750 gram esrar ve skunk maddesi, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 ectasy olarak bilinen uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli türlerden kullanıma hazır edilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.