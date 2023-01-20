İzmir'de öğrenciler 1. yarıyıl karnelerini aldı

İzmir'de 2 bin 692 okulda gerçekleşen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni Narlıdere İlhan Onat İlkokulunda gerçekleştirildi. İzmir genelinde tolam 774 bin 577 öğrenci bugün karnesini aldı.

Törene, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Tuncay Ergün, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Şube Müdürü Mevlane Akdeniz, Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın ve İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri katıldı.

İlhan Onat İlkokulu öğrencileri, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak ve beraberindeki heyeti çiçeklerle karşıladı ve ardından bir zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Heyet daha sonra sınıfları ziyaret edip heyecan içindeki öğrencilerle bir süre sohbet etti. Karne ve hediyelerin verilmesinin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelindi.

Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, tatilin hem stres atmak hem de çocukların kendilerini yenilemeleri için iyi bir fırsat olduğunu söyledi ve bu anlamda çocuklara değil ailelere ödev verilmesi gerektiğini ifade etti. Günaydın, bu tatilde çocukların hayatın sadece test çözmekten ibaret olmadığını, hayatta farklı alanların da olduğunu anlamalarını ve yaşamın güzelliklerini fark etmelerini istediklerini vurguladı. Tatil döneminde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının ve kütüphanelerin açık olacağının altını çizen Günaydın, verilen emeklerden dolayı öğretmenlere ve ziyaretlerinden dolayı Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ‘e teşekkür etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. döneminin sona ermesiyle birlikte, İzmir'de 2 bin 692 okulda karne alan 774 bin 577 öğrenci ile fedakarca görev yapan 57 bin 244 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi. Yentür, 700 bin kişiyle dünyanın değişebileceğini ve eğitimcilerin söz konusu 700 bin kişinin mimarı olduğunu vurgulayarak, "Okullarda, hayat boyu kalıcı değerler, özellikler, kalıcı kazanımlar yetişiyor.” dedi. 6 Şubat itibariyle İzmir'de 96 bin öğrenciye ücretsiz yemek imkanı sağlanacağını, 6.5 milyon ders kitabının ücretsiz dağıtıldığını, ilk defa bu yıl 2. sınıflardan 12. sınıflara kadar 4.5 milyon yardımcı ders kitabının ücretsiz dağıtıldığını ifade eden Yentür, öğretmenlerin emekleri ile oluşan mükemmel bir EBA ağı olduğunu belirtti. Yentür, bilginin doğru ve nitelikli kullanımının öneminin altını çizdi ve çocukları ekran bağımlılığından uzak tutmanın ama aynı zamanda teknolojinin kazanımlarından ve niteliğinden de yararlanmalarını sağlamanın çok kıymetli olduğunu vurguladı. Yentür; “Okul hayata dokunduğu kadar anlamlıdır. Eğer öğrettiğimiz ve gösterdiklerimiz hayatta anlam ve karşılık buluyor ise çalışmalarımız o zaman davranışa dönüşmüş olur. Öğretmen hem öğreten hem öğrenendir. Kişisel gelişiminizi hem bilgi hem ilgi doğrultusunda verilen eğitimlerle destekleyin.” dedi. Ayrıca, verdikleri emeklerden dolayı öğretmenlere teşekkür ederek iyi tatiller diledi.

Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, verdikleri emeklerle çok kıymetli bir sahada görev yapan idareci ve öğretmenlere hitaben bir konuşma yaptı. Eğitimcilerin çocukları ve gençleri yarınlara hazırladıklarını söyleyen Dervişoğlu, emeklerinden dolayı herkese teşekkür etti ve sağlıklı, mutlu, huzurlu bir tatil geçirmelerini temenni ettiğini söyledi.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak da, bugün yaptığı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Bu ziyarette okulda mutlu öğrenci ve öğretmen gördüğünü ifade eden Kızıltoprak, mutlu idareci ve mutlu öğretmenin mutlu bireylerin yetişmesini sağlayacağını ifade etti. Akademik ilerlemeyi herkesin istediğini ancak unutulan şeyin toplumda bir başkasını mutlu etmek olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, bugün bu anlamda verilen çabayı gördüğü belirtti ve çocukların mutluluğuna şahit olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kızıltoprak, verilen emek ve gayretlerden dolayı teşekkür ederek sözlerine son verdi.