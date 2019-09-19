İzmir'de öğrenciler için temizlik ve güvenlik seferberliği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun toplum yararına programları kapsamında, İzmir'de bulunan bin 603 resmi eğitim kurumu için 2 bin 700 temizlik personeli görevlendirildi. 957 güvenlik personelinin de, ekim ayının ilk haftasından itibaren görevlerine başlayacakları bildirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun toplum yararına programları kapsamında, İzmir'deki okullara güvenlik görevlisi, hizmetli ve temizlik personeli alımına başlandı.

Yapılan çalışmalar dahilinde, kentte bulunan bin 603 resmi okul için 2 bin 700 temizlik personeli görevlendirildi. Öte yandan, okullarda görev yapacak olan 957 güvenlik personelinin de, ekim ayının ilk haftasından itibaren görevlerine başlayacakları belirtildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, eğitimin birçok sacayağı olduğunu belirterek, "Deprem nedeniyle 32 tane yıkılması gereken okul vardı. Tamamına yakını yıkılıp akıllı bina olarak yeniden inşa edildi; ayrıca 122 okulumuzda bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Hayırseverlerimizin de yaptırdığı 25 tane okulumuz var. Bir kısmı eğitim öğretme başladı. Çok yakında diğerlerini de hizmete açacağız. Milli eğitim müdürlüğü olarak bütün ağırlığımızı, depreme dayanıklı, fiziki imkânları güçlendirilmiş ayrıca personel açısından eksiksiz eğitim ortamlarını hazırlamaya veriyoruz. İŞKUR toplum yararına programları kapsamında, okullarımızda çalışacak olan personeller, İŞKUR tarafından personel hakkında gerekli incelmeler yapılarak okullarımızda görevlendirilecek. Okullarımız için en iyi imkânları sağlamaya gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında iki bin altı yüz temizlik personel görevlendirilirken bu yıl da iki bin yedi yüz temizlik personeli okullarımızda görev yapacak" dedi.

Okul güvenliğine ilişkin İzmir'de hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden Yahşi, "Okullarda göreve başlayacak 957 güvenlik görevlisi ile birlikte İzmir'de özellikle dezavantajlı bölgelerden seçilen 90 okulda MOBESE sistemleri kurularak emniyetle uyumlu hale getirildi. Bu sayede okullarımızın bina içi ve bina dışında yer alan her noktası emniyet birimlerimizce takip edilecek; ayrıca 145 okulumuzda da bu çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmayı tüm dezavantajlı okullarda yapacağız" şeklinde konuştu.

Okul ve kurumlarda görev yapacak personellerin, yüz kızartıcı ve devlet güvenliğine karşı suç işlememiş olması önem arz ediyor. İşe alınacak personelin ayrıca T.C vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, İŞKUR'a kayıtlı olması, işin niteliği gereği engelli olmaması, askerlik ile ilişiği bulunmaması (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) istenilen mesleki iş deneyim ve tecrübelerine de sahip olması gerekiyor. Okullarda çalışacak olan personelin ayrıca, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında (lise ve dengi okullar) da görev yapacağı öğrenildi.