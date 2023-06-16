İzmir'de öğrenciler karnelerini aldı

2022-2023 eğitim öğretim yılının son gününde tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de öğrenciler karnelerini alıp yaz tatiline başladı. Karnelerini alan öğrenciler tatil planlarını yaptıklarını söylerken bazı öğrenciler de karne hediyesi olarak telefon istediklerini ifade etti.

Tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de öğrenciler karnelerini alıp yaz tatiline başladı. Karabağlar ilçesi Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de karne heyecanı yaşadı. Öğretmenlerinin elinden karnelerini alan öğrencilerden Azra Melek Aras, okulda ayın öğrencisi seçildiğini ifade ederek, “Kendimle gurur duyuyorum. Bu yıl öğretmenlerimin çok katkısı oldu. Yaz tatilinde hem eğlenip hem de ders çalışmayı planlıyorum. Seneye daha fazlasını yapmak istiyorum” dedi.

Bu yıl okulu teşekkür belgesi alarak tamamladığını ifade eden Mısra Yeniçeri ise “Seneye daha başarılı olmak istiyorum. LGS çalışmaya başlayacağım. Babamdan karne hediyesi olarak telefon istiyorum. Alabilirse çok mutlu olacağım. İnşallah alır” diye konuştu.

“LGS'ye çalışmaya başlayacağım”

Önümüzdeki sene arkadaşları kadar başarılı olmak istediğini söyleyen Esilay Fatma Atmaca da “Tatilde daha çok derslerime odaklanacağım. LGS'ye de çalışmaya başlayacağım. Tatilin bir bölümünde memlekete de gitmek istiyorum” dedi.

Seneyi okul 3.sü olarak tamamlayan Neslihan Özcan, “Çok mutluyum okul 3.'sü olduğum için. Herkes çalışırsa yapabilir. Yazın eğlenmeyi düşünüyorum. Bol bol kitap okuyup bu seneki derslerimin tekrarını da yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.