İzmir'de öğrencilere YKS desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) güven ve huzur içinde girmesini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Sınava geç kalan öğrenciler, zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı. Sınav süresince dışarıda bekleyen velilere çay, kahve ve su dağıtıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'ye öğrencilerin güven ve huzurla girmesini sağlamak için toplu ulaşımda sefer sıklığını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve velilere desteğini sürdürüyor. 18 ve 19 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT şeklinde üç oturumda düzenlenen sınav nedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 9 ilçede 20 sınav merkezinde 24 araç, 58 personelle öğrenciler ve velileri için 38 bin kişilik su, çay ve kahve ikramında bulunuldu. Zabıta Dairesi Başkanlığı sınav merkezlerinin çevresinde gürültü kaynaklarını önledi. Trafik ve güvenlik önlemi aldı. Sınava geç kalan onlarca öğrenci ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından dün yaptığı paylaşımda, "Sınav sonuna kadar İzmir'i sessize alıyor, inşaat çalışmalarına ara veriyoruz. Hayallerinize giden yolda emeklerinizin karşılığını aldığınız bir sınav diliyorum, başarılar" ifadelerini kullanmıştı.